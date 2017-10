Jazmin Grace Grimaldi : Costumes déjantés pour célébrer Halloween avec son chéri

En cette période d'Halloween, les deux artistes (elle étudie le chant et le théâtre, il enchaîne les enregistrements et les concerts) peuvent laisser libre cours à leur imagination débordante pour dégoter les meilleurs costumes colorés. Et c'est d'ailleurs chose faite avec une fête anticipée qui a visiblement été célébrée lundi 30 octobre à New York.

Plusieurs photos postées sur la page de Ian Mellencamp montrent les tourtereaux dans la peau de leurs personnages, à savoir Sonny et Cher version morts-vivants. "Ce n'est même pas encore Halloween et je suis déjà mort #DiscoMort #sonnyetcher", a commenté le guitariste de 34 ans qui arborait pour l'occasion un haut "pas de paillettes, pas de fête".