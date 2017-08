Jean-François Piège en Californie avec son fils Antoine : "Le bonheur..."

Le chef cuisinier Jean-François Piège (46 ans), père d'un mignon petit Antoine depuis août 2015, fruit de ses amours avec Élodie, est un papa épanoui.

Jeudi 10 août 2017, en direct depuis la côte Ouest des États-Unis, le juré exigent de Top Chef sur M6 l'a prouvé une nouvelle fois en publiant un cliché complice de sa petite famille et lui sur Instagram. "Les vacances en famille, rien de mieux !", a-t-il indiqué en légende de la photo en noir et blanc le montrant avec son petit bout dans les bras, tandis que sa chère et tendre prenait la pose tout sourire à leurs côtés.

"Je vous souhaite de belles vacances bien méritées !", "Vous êtes superbes tous les trois ! Bisous à Antoine", "Profitez bien de votre famille M. Piège... Ce sont des moments d'une force inégalable !", "Profitez-en, parce qu'un jour ils grandissent et quittent le nid pour aller travailler pour un grand Chef à Paris", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication.

Quatre jours plus tôt, alors qu'il prenait déjà la pose avec son petit Antoine dans les bras à Malibu (États-Unis), Jean-François Piège commentait tel un papa totalement gaga : "Au bord du Pacifique avec mon bébé, le bonheur !"