Jean Imbert craque devant Emily Ratajkowski : "Quand une ex passe en cuisine"

Eau de gaspacho et rémoulade de pommes : la brasserie sur l'eau du cuisinier a proposé des mets rafraîchissants en cette période de canicule. De quoi désaltérer les nombreux invités de cette croisière d'un soir sur la Seine : Younes Bendjima, ex-petit ami de Kourtney Kardashian, le mannequin Maeva Marshall, le comédien Thomas Solivéres et sa compagne Lucie Boujenah, l'influenceuse Carin Olsson, la jeune Iman Pérez, fille de Vincent Pérez et Karine Silla, le couple de comédiens Dorcas Coppin et Roberto Calvet, la DJ Louise Chen...