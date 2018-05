Lily-Rose Depp, Kristen Stewart et Margot Robbie : leur dîner chez Jean Imbert

Goodfella's @encore_nyc Hier soir c'tait la 1ere fois que je cuisinais dans mon restaurant de New York qui ouvre dans quelques semaines. Je ne peux pas vraiment vous dcrire en quelques mots comment je me pince tous les matins pour bien tre sur que c'est moi qui suis la. Quand j'avais 10 ans, que je cuisinais tous les jours pour mes parents et que je rvais d'en faire ma vie, si on m'avait dit qu'un jour j'ouvrirais un restaurant a NY et que la 1ere personne qui viendrai diner serait Robert De Niro... Merci JR, merci Bob, merci toutes mes quipes, et vous tous. Vous imaginez pas la dose d'adrnaline qui coule dans mes veines de me dire qu'avec un peu de chance, pas mal de conviction et beaucoup de passion, on peut encore raliser ses rves

A post shared by jeanimbert (@jeanimbert) on Apr 30, 2018 at 10:32am PDT