Jean-Jacques Bourdin, amoureux d'Anne Nivat : Leur inattendu coup de foudre !

Samedi 7 octobre, la reporter de guerre Anne Nivat et son mari, le journaliste de Jean-Jacques Bourdin, se sont rendus en couple sur le plateau de Salut les Terriens ! L'occasion pour eux de raconter leur rencontre très originale.

C'est en 2004 que tout a commencé. A l'époque, la femme de 48 ans travaillait en Russie et était de passage en France pour la promotion de son livre, Lendemains de guerre en Afghanistan et en Irak. Son attaché de presse lui a alors conseillé de se rendre dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. "Je ne savais pas qui c'était", a alors rappelé Anne à Thierry Ardisson. Et Bourdin, lui, n'avait pas envie de la recevoir !

En effet, l'homme de 68 ans s'est même battu contre ses équipes à l'époque, trouvant que le sujet qu'elle défendait était déjà trop entendu. Et, Jean-Jacques Bourdin avait déjà interviewé sa future femme par le passé et trouvé qu'elle "avait du caractère" - Anne Nivat l'a d'ailleurs prouvé hier soir.

Néanmoins, la rencontre a lieu à RMC et là, le charme a agi ! "Je lui ai demandé son numéro de téléphone, ça n'a rien de très original", a confié le journaliste qui a surtout insisté pour déjeuner avec elle avant qu'elle ne retour en Russie.

Résultat, le couple est ensemble depuis treize ans, est marié et a un enfant, Louis, né en novembre 2006.