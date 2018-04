Jean-Jacques Goldman, ses mots pour son amie décédée : "On perd notre repère"

Il aura fallu que ce soit pour un enterrement. Jean-Jacques Goldman, si rare depuis plusieurs années et son exil à Londres, est exceptionnellement sorti de son silence et de sa tanière pour rendre un dernier hommage à Véronique Colucci, l'ex-femme de Coluche, son amie et une bénévole historique des Restos du Coeur (qu'elle a présidé pendant cinq ans).

Jeudi 12 avril, au cimetière communale de Montrouge près de Paris, l'auteur-compositeur-interprète de 66 ans était aux côtés de Marius et Romain Colucci, les enfants de Coluche et Véronique. "Vous perdez votre maman, nous perdons une amie et notre repère. Nous partageons votre peine", a-t-il déclaré en s'adressant à eux, évoquant une femme "efficace, séduisante, opiniâtre, attentive, fidèle". Cofondateur de la troupe des Enfoirés avec Véronique Colucci, Goldman n'a pas caché son émotion, tout en restant "pudique et touchant" comme le rapporte Le Parisien.

"Elle était là aux côtés de Coluche, pour imaginer, pour nous réunir, se souvient-il. Pour parler au monde politique, aux médias, au monde artistique comme aux bénévoles, elle était là. Au début de l'émission des Enfoirés, elle était là pour convaincre les artistes un à un, pour organiser, diriger, choisir." Selon lui, elle était "toujours là dans les coups durs, pour réconforter un ami comme combattre un ennemi", tout en restant "discrète, secrète". "Elle parlait peu d'elle, éludant jusqu'à sa maladie", assure l'artiste de 66 ans.

Goldman a chanté pour elle

Après quelques minutes d'un discours sobre et sincère, Jean-Jacques Goldman a conclu en chantant seul, a cappella, "d'une voix douce et presque parlée", le dernier couplet de La Chanson des Restos, qu'il a créée en 1986 et qui est devenue l'hymne des Enfoirés : "J'ai pas de solution pour te changer la vie. Mais si je peux t'aider quelques heures allons-y. Y a bien d'autres misères trop pour un inventaire. Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim ni d'avoir froid... Dépassé le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi." Un cadeau fait à Véronique qui n'a suscité aucun applaudissement, mais des larmes...