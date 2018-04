Jean-Jacques Goldman : Rare apparition pour les obsèques de Véronique Colucci

Jeudi 12 avril, Véronique Colucci était inhumée au cimetière communal de Montrouge. Des obsèques ouvertes au public, à l'image de la femme qu'elle était : l'ex-épouse de Coluche avait été bénévole des Restos du Coeur avant de les diriger de 1998 à 2003, puis d'en demeurer administratrice jusqu'à sa mort. De nombreuses personnalités, principalement des membres des Enfoirés, avaient fait le déplacement. Parmi elles, une star n'est pas passée inaperçue : et pour cause, elle se fait très rare. Jean-Jacques Goldman, qui avait quitté la troupe en 2016 et vivait reclus à l'abri des regards, loin de la France, des tapis rouges et des scènes de concert, était tout naturellement présent.

C'est suffisamment exceptionnel pour être noté. Ami intime de Coluche et donc de son ancienne épouse, Goldman n'a pas hésité une seconde à sortir de sa tanière pour dire adieu à une personne qu'il affectionnait tout particulièrement. Selon Jean-Louis Aubert, rapporte Closer, l'artiste de 66 ans a prononcé un "discours simple et pudique" pour rendre hommage à Véronique Colucci, au côté de laquelle il avait lancé, en 1989, la première tournée des Enfoirés.

Retour dans Les Enfoirés ?

Voilà deux ans que le toujours très populaire artiste, chanteur et compositeur, a quitté Les Enfoirés. "À 65 ans et après trente ans d'ENFOIRÉS, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission" avait-il déclaré pour expliquer son départ. Je vais arrêter quelques années. J'ai l'intention de voyager. Je reviendrai avec plaisir dans quelques années si l'on m'invite et si je suis encore présentable !"

Mais la véritable raison était tout autre selon Patricia Kaas. "Je sais que ces dernières années, il y avait des polémiques sur des clips, sur les choix des chansons, avait-elle confié à RFM en juillet 2016. Il y a quand même plus de 40 artistes à gérer et chacun a son caractère, hein." Un casse-tête pour celui qui est bientôt en âge de prendre sa retraite, puisque, disait la chanteuse, "c'est pas genre on donne les chansons et tout se passe bien. C'est 'Moi j'veux chanter avec untel, j'veux pas chanter avec untel, j'veux cette chanson-là, pourquoi lui il a ça'. [...] Je ne connais pas la vraie raison mais ça ne m'étonne pas vu à chaque fois le bordel que ça fait".

Ces dernières semaines, la rumeur d'un retour imminent de Jean-Jacques Goldman au sein de la troupe grandissait. "On ne remplace pas Jean-Jacques, mais aujourd'hui le boss, c'est Bruel. C'est la statue du commandeur. Il n'a pas cherché à l'être, mais il l'est devenu naturellement. Il connaît le public, il est l'un des plus anciens dans la troupe. Du coup, on lui pose beaucoup de questions et on écoute ses réponses, confiait Michaël Youn au Parisien début mars. Vous voulez un scoop ? L'an prochain, ce sont les 30 ans des Enfoirés et ça m'étonnerait qu'il ne passe pas une tête..."