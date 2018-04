Véronique Colucci : Mort de l'ex-femme de Coluche

Véronique Colucci, Kantor jusqu'à son mariage avec Coluche en 1975, est morte à l'âge de 69 ans. Selon nos informations, l'ex-épouse du fondateur des Restos du coeur, dont elle a divorcé en 1981, s'est éteinte dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 des suites d'une longue maladie. La maman de Romain et Marius Colucci (aujourd'hui âgés respectivement de 47 et 41 ans) n'a jamais cessé de se battre pour les plus démunis, endossant le rôle d'administratrice des Restos du coeur jusqu'à sa mort. C'est pour cette fonction remplie avec exemplarité et dévouement que Véronique Colucci a reçu en janvier dernier les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, faisant partie de la première promotion de 2018 composée de 336 personnes. Quelques mois plus tôt, Véronique Colucci avait croisé la route d'Emmanuel Macron lors de la visite du président de la République au centre des Restos du coeur de La Grange-aux-Belles, à Paris, pour l'ouverture de la saison.

Alors qu'une exposition rendant hommage à Coluche avait été organisée à l'Hôtel de ville de Paris en 2016, Véronique Colucci avait évoqué à cette occasion sa rencontre avec le célèbre humoriste au grand coeur pour Europe 1. C'était en 1969 au Café de la gare alors qu'elle n'était qu'une étudiante en journalisme et qu'elle écrivait sur le café-théâtre parisien. "Quand j'ai vu débarquer Michel au Café de la gare c'était ahurissant. C'était tout à la fois, la timidité, la force, le rire, j'ai été séduite du premier coup. "Je suis beaucoup retournée au Café de la gare. De temps en temps, ils mettaient un disque et ils invitaient le public à danser. Je m'étais collée au premier rang et j'avais dansé avec lui. De là, cela a créé un lien", avait-elle confié en octobre 2016. Six ans plus tard, Coluche a épousé Véronique. "Il partait en tournée sur scène mais ce n'était pas une absence ressentie. L'absence était compensée par énormément de présence. J'étais éberluée car il s'intéressait à tout, les vêtements, la politique, le sport, la photo. Il voulait savoir comment cela marchait", s'était-elle souvenue pour Europe 1. De leur union sont nés Romain, en 1972, puis Marius en 1976.

Après la mort de Coluche, Véronique Colucci a toujours honoré la mémoire de son ex-mari et a repris le flambeau avec force des Restos du coeur.