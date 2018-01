Jean-Luc Reichmann accable Tex : "C'était pire qu'une blague pourrie"

"Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", lançait Tex le 30 novembre dernier sur le plateau de l'émission C'est que de la télé (C8). La "blague de trop" pour Caroline Got, directrice exécutive de France 2. La chaîne a ainsi pris la décision de virer l'animateur des Z'Amours. Une éviction à laquelle Jean-Luc Reichmann, aux commandes du jeu il y a des années, vient de réagir.

"J'étais particulièrement touché car j'ai lancé ce programme. Si l'on veut rester animateur, il ne faut pas déborder, lance l'animateur des 12 Coups de midi (TF1). Ce qu'il a dit était pire qu'une blague pourrie. Il a 57 ans, il n'est plus un débutant. Il a pris ses responsabilités." Enfin, concernant le renvoi de Tex, Jean-Luc Reichmann déclare : "C'est sévère, mais je ne peux pas en dire plus car ce n'est pas mon histoire."

Pour rappel, Jean-Luc Reichmann avait quitté la présentation des Z'Amours en 2000. Après un bref remplacement par Patrice Laffont, c'est Tex qui avait hérité du programme et ce jusqu'à fin 2017. Depuis, il a été remplacé par Bruno Guillon.

Mais Tex n'a pas dit son dernier mot. Comme l'ont révélé nos confrères de L'Express, l'animateur et humoriste a l'intention de contre-attaquer devant les tribunaux. Il a ainsi fait appel à Me Jérémie Assous, avocat connu pour avoir représenté plusieurs candidats de télé-réalité qui avaient attaqué TF1 pour travail dissimulé.

