Jean-Luc Reichmann moustachu et rock : Les images dossiers de sa 1ère télé !

Jean-Luc Reichmann n'a (presque) pas changé depuis ses débuts ! Dimanche 4 février 2018, l'animateur des 12 coups de midi (TF1) était l'invité de Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé (France 2). L'occasion pour lui de se remémorer ses débuts à l'antenne, en 1994.

S'il est aujourd'hui comédien, animateur et producteur, Jean-Luc Reichmann a commencé en faisant la voix off de Tribunal, une série à l'époque diffusée sur TF1. Ayant déjà un pied dans la fiction, il y a décroché son premier rôle. L'animateur de 57 ans campait alors Benoît Louvain, un ancien artiste de cirque jugé pour avoir recueilli et élevé illégalement une tigresse prénommée Lola.

Sur ces images, Jean-Luc Reichmann arbore un tout autre look que celui qu'on lui connaît aujourd'hui. En effet, celui qui interprète Léo Matteï dans la série du même nom affiche des cheveux longs et une tenue plutôt rock en jean et perfecto en cuir sans manches. "Vous voyez comment on finit, Laurent ?", a-t-il lancé, amusé, sur le plateau de France 2.

Un an après avoir décroché son premier rôle dans Tribunal, Jean-Luc Reichmann se frayait un chemin à la télévision. En effet, à 35 ans, il prenait les commandes de quelques numéros du Trophée Campus ainsi que des Z'Amours. La même année, il prenait la pose pour une séance photo dont les clichés ont été dévoilés à l'antenne et sont à découvrir dans notre diaporama. Moustachu et vêtu d'un veste colorée, l'animateur se dévoilait telle la future star de TF1... sur son tracteur.