Jean-Luc Reichmann, sa gaffe sur l'élimination de Christian : Il s'explique !

"Après plus de six mois d'une aventure qui a bouleversé votre vie à tout jamais, ce samedi 14 janvier, vous, le plus grand Maître de Midi de l'histoire des 12 COUPS, êtes éliminé. Vous que j'ai surnommé très rapidement 'le Professeur' tant j'avais le sentiment de prendre une leçon à chaque émission, êtes devenu le candidat à la plus grande longévité de l'Histoire des Jeux TV. Vous quittez ainsi les 12 Coups après 193 participations et une cagnotte record de 809 392 euros que vous avez également fait gagner à nos téléspectateurs ... Ça fait rêver !", Voilà comment Jean-Luc Reichmann a spoilé la fin de l'aventure de Christian des 12 Coups de midi. Un message posté le vendredi 13 janvier, veille de la diffusion de l'élimination et qui a suscité la colère de certains fans du programme ainsi que celle de TF1, selon le Parisien.

Ce lundi 16 janvier, Jean-Luc Reichmann est donc revenu son son poste polémique. Lors d'un Facebook Live organisé par la célèbre chaîne, l'homme de 56 ans a déclaré : "Je me suis permis de remercier Christian en premier parce qu'il a été sollicité, traqué, suivi. (...) C'était ma manière à moi de le remercier. (...) Ce qui arrive à Christian, c'est une aventure extraordinaire grâce aux 12 Coups de midi. On se doit de mettre de belles personnes comme ça en valeur. Je fais ça depuis des années, ce sont eux les vedettes, pas nous. C'était juste pour lui dire merci. j'ai dégainé un peu vite", a-t-il déclaré. et de préciser : "Je tiens à rassurer tout le monde, tout va bien avec TF1."

Voilà qui est dit !