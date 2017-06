Jean-Luc Reichmann : Son projet mal accueilli, finalement avorté

Alors que Jean-Luc Reichmann devait faire son arrivée sur France Bleu dès la rentrée, il n'en sera rien finalement. Via un communiqué, le porte-parole de la station de radio a indiqué qu'il n'avait "pas été possible de concrétiser le projet annoncé". "La direction et l'animateur ont décidé de ne pas poursuivre la réflexion pour la rentrée 2017", a-t-il également précisé.

Dans la foulée, "une question d'horaires" a été évoquée. D'après les dires du porte-parole de France Bleu, les deux parties n'ont "malheureusement pas pu trouver de nouveau créneau horaire qui correspondait à [leurs] deux agendas". De son côté, l'animateur de TF1 ne s'est pas exprimé.

Comme annoncé en mai dernier, Jean-Luc Reichmann devait, dès le 28 août prochain, présenter sur France Bleu un jeu quotidien de culture générale. Une émission qui se voulait "fidèle à l'image de Jean-Luc", soit "souriante, interactive et chaleureuse", comme l'avait précisé la radio dans un communiqué à l'époque.

Toutefois, l'arrivée de l'animateur des 12 coups de midi sur les ondes de France Bleu n'enchantait pas les salariés de la station de radio, qui n'avaient pas hésité à se mettre en grève. Les syndicats avaient ainsi pointé du doigt le remplacement de la tranche horaire locale par une version nationale. Ainsi, le programme présenté par Jean-Luc Reichmann devait remplacer les 44 éditions locales du réseau.