Jean-Marc Généreux, la santé de Francesca : Il donne des nouvelles de sa fille

Jean-Marc Généreux avait une bonne nouvelle à annoncer à ses fans, sur Instagram.

Actuellement en pleine tournée de Danse avec les stars, le membre du jury et chorégraphe de 55 ans a remercié en vidéo le public marseillais pour son accueil chaleureux. Et, en légende, il a révélé que sa fille Francesca (18 ans) allait mieux : "Merci #Marseille ! Vous étiez au TOP du TOP ! Là...Petit voyage éclair à #Montréal pour voir ma Famille (et pour ceux qui s'inquiètent de ma petite Francesca... Elle va beaucoup mieux )." Une annonce qui a réjoui les abonnés de Jean-Marc Généreux, très inquiets après sa dernière publication.