Jean-Marie Bigard : Le jour où Philippe Bouvard l'a "pris pour une merde"

Jean-Marie Bigard est en pleine tournée pour son dixième one-man show, Nous les femmes. L'occasion de répondre aux questions de nos confrères de L'Union. L'humoriste de 63 ans est alors revenu sur ses débuts et a notamment évoqué sa rencontre avec Philippe Bouvard.

Jeune artiste, il a eu affaire au célèbre fondateur des Grosses Têtes. Car, à l'époque, entre la fin des années 70 et le début des années 80, le petit théâtre de Philippe Bouvard était un passage presque obligé pour faire carrière. Pour Jean-Marie Bigard, la rencontre n'a pas été des plus agréables...

"Bouvard m'a pris pour une merde avec son petit théâtre", lance alors l'amoureux de Lola Marois. Mais le comédien se rassure en rappelant qu'il était souvent mal perçu dans le milieu, alors que dans le même temps, le public l'applaudissait. "J'énerve les intellos bien-pensants. Ça me plaît de les énerver parce que je ne rentre pas dans les cases", lance-t-il. Et de poursuivre : "J'ai bossé avec Les Nuls, pour leur sketch peut-être le plus connu, celui de Tonyglandyl, et ça, ça énerve encore plus les intellos."

Mais Jean-Marie Bigard ne garde pas que des mauvais souvenirs de son passé. Lors de ce même entretien, il s'est remémoré le temps où il était prof de sport dans un lycée... et qu'il avait Raphaël Mezrahi comme élève ! "Il faisait même du stop pour venir au bahut et je le prenais, lance-t-il. On est devenu d'excellents amis et on rigole parfois en y repensant."