Jean-Marie Bigard malade : Ses problèmes de santé l'obligent à ralentir

L'amour du public l'a poussé l'a longtemps poussé à se lancer dans d'incroyables tournées avec des centaines de dates mais aujourd'hui, Jean-Marie Bigard dit stop. Son corps ne suit plus.

À l'occasion de la sortie de son livre Les trucs qui (nous) gonflent (Hugo Image), l'humoriste de 64 ans livre quelques confidences à Ici Paris. Parti pour assurer au moins trois cents dates de son spectacle Il était une fois Jean-Marie Bigard, il se dit "fatigué". "Je suis diabétique et j'ai une polyarthrite rhumatoïde dégénérescente et incurable, c'est devenu de plus en plus dur physiquement", explique-t-il. Mais sa santé fragile n'est pas la seule raison qui le pousse à vouloir ralentir ce rythme effréné.

Marié depuis 2011 à la pétillante comédienne Lola Marois, Jean-Marie Bigard est l'heureux papa des jumeaux Jules et Bella. Il regrette de ne pas assez les voir et veut changer la donne. "Dans les loges, j'ai la photo de mes enfants qui auront bientôt 6 ans et il me tarde chaque soir de les retrouver. Au mois de novembre, je n'ai que deux jours de disponible pour eux, regrette-t-il. Je ne veux plus continuer avec de rythme-là !"

Parce que la carrière de sa femme a décollé lorsqu'elle a intégré le casting de la série à succès Plus belle la vie, leurs jumeaux passent beaucoup de temps avec leur grand-mère maternelle. Pour l'heure, Jules et Bella n'ont pas encore eu l'occasion de voir leur père sur scène, "parce qu'en bons parents, on fait en sorte qu'ils se couchent tôt", avoue Jean-Marie Bigard.

L'intégralité de l'interview de Jean-Marie Bigard est à retrouver dans Ici Paris le 24 octobre 2018.