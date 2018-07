Lola Marois (PBLV) agacée : Ce qu'elle aurait changé chez Ariane !

Lola Marois n'a pas chômé sur le tournage de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3). Et pour cause, Ariane – le personnage phare qu'elle incarne depuis 2017 – est au coeur de tous les rebondissements. La comédienne de 35 ans forme avec Fabienne Carat (Samia) et Stéphane Henon (Boher) un triangle amoureux qui passionne de nombreux téléspectateurs. Alors qu'elle brille à l'écran, la femme de Jean-Marie Bigard a dit tout ce qu'elle pensait de son rôle.

C'est dans sa story Instagram que Lola Marois a fait des révélations sur Ariane le 11 juillet 2018. Quand un internaute lui a demandé : "Si on t'appelle Ariane dans la rue, est-ce que tu te retournes ?", la belle blonde a répondu : "Oui, mais je ne kiffe pas." Et ce n'est pas tout, l'actrice de 35 ans a ensuite affirmé qu'elle aimerait qu'Ariane ne soit pas raciste.

Si elle a épinglé les défauts de son personnage dans Plus belle la vie, Lola Marois a aussi révélé ses points communs avec Ariane. Elle est "aussi sensible et dure à la fois". "Jouer la peste, c'est marrant", a-t-elle ajouté. La maman des jumeaux Jules et Bella a fini par comparer son caractère avec celui de son personnage. "Mon mari te dirait que je suis pire", a-t-elle conclu avec humour. De notre côté, on a hâte de la retrouver dans la série de France 3.