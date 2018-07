Plus belle la vie : Un personnage incarné par deux soeurs jumelles !

Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3) réserve toujours de belles surprises à ses fidèles téléspectateurs. Si le retour officiel de Samia et de Boher en a étonné plus d'un, les fans de la série sont sûrement passés à côté d'un (gros) détail...

Lucie, la fille de Jean-Paul (Stéphane Henon) et Samia (Fabienne Carat), n'est pas incarnée par une jeune comédienne mais par deux soeurs jumelles. Prénommées Camélia et Jaïlys Medjdoub, les adorables petites filles ont fêté leur sixième anniversaire en avril 2018. Lors d'un entretien avec nos confrères de toutelatele.com, Stéphane Hénon a révélé comment la production s'organisait sur le tournage : "Elles alternent sur des demi-journées et jouent une fois sur deux. Avant, elles venaient ensemble mais, dorénavant, c'est chacune leur tour à part quand Lucie apparaît dans plusieurs scènes. Les parents choisissent ou alors cela dépend de la scène."

Stéphane Hénon explique que Camélia et Jaïlys Medjdoub n'étaient pas actrices avant cela. "Quoi qu'il en soit, ces deux petites filles se débrouillent bien car ce n'est pas leur métier mais elles sont différentes. Une fille est présente pour les coacher et tout se passe très bien. Elles sont à l'écoute et travaillent en amont pour être opérationnelles sur le plateau", a-t-il conclu.