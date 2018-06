Plus belle la vie : Jean-Paul, Samia et Ariane au coeur de nouvelles péripéties

Il y a beaucoup d'action dans Plus belle la vie et ce ne sont pas les fans qui diront le contraire. Si Stan va tenter d'assassiner un habitant du Mistral, ces derniers vont prochainement assister au divorce de Samia et Jean-Paul Boher. Couple emblématique de la série de France 3 (diffusée à 20h30 du lundi au vendredi), les deux ex-tourtereaux n'ont pas fini d'être au coeur de nouvelles péripéties. Et pour cause, le coeur du lieutenant de police balancera entre sa future ex-femme et sa compagne actuelle, Ariane. Lors d'une interview, les acteurs Stéphane Hénon, Fabienne Carat et Lola Marois ont fait des révélations sur l'avenir de ce trio amoureux qui va passionner les téléspectateurs.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé-Loisirs que les trois comédiens en ont dit plus sur les prochaines intrigues autour de Samia, Jean-Paul et Ariane dans Plus belle la vie. "On ne sait pas si Boher reste avec Ariane. Officiellement, oui... Mais, Boher n'a jamais cessé d'aimer Samia", a confié Stéphane Hénon. Lola Marois, qui se glisse dans la peau d'Ariane, s'est exprimée sur son personnage à son tour : "Après sa séparation, Boher s'est consolé avec quelqu'un qu'il a beaucoup aimé. Ce n'est pas la relation 'pansement' que l'on croit. Ariane va traverser des moments qui vont la fragiliser et la mettre dans une situation où on ne l'avait encore jamais vue. Cela risque d'avoir des conséquences sur son couple."

Fabienne Carat, l'interprète de Samia, de son côté, s'est penchée sur les sentiments de Jean-Paul Boher. "Il est sincère avec les deux. S'il est trop long à se décider, il peut perdre les deux", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans le prochain Télé-Loisirs, en kiosque lundi 18 juin 2018.