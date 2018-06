Plus belle la vie : Un personnage bientôt tué par Stan ?

Impossible de s'ennuyer devant Plus belle la vie ! La série phare de France 3 n'est jamais à court de nouvelles péripéties. Si un personnage emblématique fera son grand retour, les fans vont peut-être assister à un meurtre. En effet, Stan a tenté d'assassiner un habitant du Mistral...

Rien de va plus entre Stan et Olga ! Dans un extrait de l'épisode 3561 (qui sera diffusé le 18 juin 2018 sur France 3 à 20h20), le jeune homme pointe une arme sur la jolie brune. Très énervé, il n'a pas supporté qu'elle le trahisse en ayant un micro sur elle. Il l'oblige ensuite à monter sur le mur avant de la jeter dans le vide.

L'extrait de France 3 se finit ainsi et on se pose donc la question : Olga est-elle morte suite à la suite de sa chute dans Plus belle la vie ? Pour l'instant, le suspense est à son comble. Pour connaître la réponse, il faudra pourtant patienter jusqu'à la semaine prochaine !