Jean-Michel Jarre et Gong Li, Didier Bourdon... Les couples s'emparent de Cannes

Les couples étaient à l'honneur vendredi 17 mai 2019 à Cannes. Lors de la montée des marches du film Douleur et gloire, en salles ce même jour, les regards n'ont pas seulement été rivés sur son réalisateur Pedro Almodóvar et son tandem de choc, Antonio Banderas/Penélope Cruz mais aussi sur les amoureux.

Présente lors de l'ouverture du Festival le 14 mai dernier pour représenter L'Oréal Paris, dont elle est l'ambassadrice en Asie depuis 1996, Gong Li était accompagnée cette fois-ci. La sublime actrice de 53 ans s'est présentée sur le tapis rouge du palais des Festivals au bras de l'homme qui partage sa vie : le compositeur français de 70 ans Jean-Michel Jarre. Pour cette nouvelle montée des marches marquée une météo peu clémente, Gong Li a misé sur une longue robe haute-couture, brodée et dorée signée Elie Saab.

Cette sortie officielle n'est que la seconde pour le couple qui avait choisi de rendre sa relation publique le 25 mars dernier à l'occasion du dîner d'Etat organisé par Emmanuel Macron à l'Elysée en l'honneur du président de la République populaire de Chine Xi Jinping. Gong Li est une habituée du Festival de Cannes, à qui elle doit une partie de sa notoriété. Le film Adieu ma concubine de son ex-compagnon Zhang Yimou, dans lequel elle joue, a décroché la Palme d'or à Cannes en 1993. Une récompense qui a propulsé l'actrice chinoise au niveau international.

Plus habitué aux plateaux de télévision qu'aux grands rendez-vous cinématographiques, Nagui a également participé à la montée des marches de Douleur et gloire. L'animateur de France 2 et France Inter a foulé l'impressionnant tapis rouge au bras de son épouse Mélanie Page, radieuse dans une longue robe noire décolletée. Très discret sur sa vie privée, Didier Bourdon s'est également affiché avec sa moitié, son épouse Marie-Sandra Badini Duran.

Si Penélope Cruz n'était pas accompagnée de son mari Javier Bardem, Antonio Banderas a quant à lui monté les marches avec sa compagne Nicole Kimpel, avec qui il a échangé un doux baiser devant les photographes.