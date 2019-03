Jean-Michel Jarre et Gong Li en couple : Ils officialisent à l'Élysée !

C'est ce qu'on appelle une officialisation en grande pompe ! Le musicien et compositeur Jean-Michel Jarre et l'actrice Gong Li se sont rendus main dans la main lors du dîner d'État à l'Élysée le 25 mars 2019, organisé pour la venue du président chinois Xi Jinping. C'est la première fois que le pape de la musique électronique et la star de cinéma se rendent à un événement en France en affichant clairement leur relation.

La soirée, organisée en l'honneur du chef d'État chinois venu parler de projets économiques – dont une commande de 300 Airbus ! – avec Emmanuel Macron, a rassemblé plus de 200 invités dont l'icône Alain Delon et Hélène "et les Garçons" Rollès, particulièrement populaires dans l'empire du Milieu. À l'occasion de cette visite, une vaste zone de sécurité a été instaurée dans le secteur du palais présidentiel, alors que des représentants des "minorités persécutées" par Pékin et de militants ont manifesté dans plusieurs lieux de Paris. Emmanuel Macron a assuré avoir exprimé, au cours d'un échange "franc", les "préoccupations" de la France et de l'Europe sur le respect des droits de l'Homme en Chine, indique l'AFP.

Dix-sept années séparent l'héroïne d'Épouses et Concubines du roi du synthétiseur, elle a 53 ans et lui 70. Ancienne compagne du réalisateur Zhang Yimou et égérie du cinéma contestataire chinois, Gong Li apparaît dans plusieurs de ses films jusqu'en 1995, année de leur séparation. Quand elle joue dans le film qui décroche la Palme d'or à Cannes en 1993, Adieu ma concubine, sa notoriété au niveau international explose et c'est trois ans plus tard qu'elle devient l'une des précieuses égéries de L'Oréal. De 1996 à 2010, elle a été mariée au magnat du tabac Ooi Hoe Seong et n'a pas d'enfant, à la différence de Jean-Michel Jarre. Marié trois fois, il a eu une fille, Émilie, avec Flore Guillard, puis un fils, David, dont la mère est Charlotte Rampling – dont il est resté proche. Il a ensuite été l'époux d'Anne Parillaud jusqu'en 2010, une relation précédée par son histoire très médiatisée avec Isabelle Adjani.