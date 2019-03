Brigitte Macron : Exceptionnelle en rouge pour un dîner très prestigieux

Le président Emmanuel Macron reçoit son homologue chinois Xi Jinping. Pour cette visite exceptionnelle, l'Élysée se devait de mettre les petits plats dans les grands. Le président et son épouse, Brigitte Macron, ont ainsi donné un dîner d'État en l'honneur de leurs invités lundi 25 mars 2019. De nombreuses personnalités du spectacle, comme Jean-Michel Jarre et sa compagne Gong Li, des affaires et du paysage politique étaient ainsi conviées.

C'est sur le perron de l'Élysée qu'Emmanuel Macron a accueilli ses invités. Brigitte Macron avait choisi une couleur franche qu'elle affectionne, le rouge d'une robe longue particulièrement élégante, ici légèrement orangé. Le couple français, sous les objectifs d'une nuée de photographes réunis dans la cour du palais, ont ainsi reçu Xi Jinping et son épouse, la chanteuse populaire Peng Liyuan, qu'il a épousée en secondes noces en 1987.

La Chine et la France ont une responsabilité : construire les équilibres de demain

La veille, les deux couples s'étaient rencontrés à Nice ; notre première dame portait alors un ensemble bleu ciel d'un chic irréprochable. Ils ont dîné à la villa Kérylos de Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, une propriété de l'État dont tous les accès avaient été coupés à un kilomètre à la ronde pour des questions de sécurité. Un dîner aux saveurs du Sud leur a été servi, concocté par le chef de l'Élysée Guillaume Gomez et le triplement étoilé Christophe Bacquié. Le président chinois et son épouse ont ensuite rejoint le mythique hôtel Negresco, sur la promenade des Anglais à Nice.

Lundi, Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont longuement entretenus à Paris. "À un moment où les équilibres du monde sont bousculés, la Chine et la France ont une responsabilité : construire les équilibres de demain", a déclaré le président français. Il était aussi question de signer de nombreux contrats, comme une commande record de 300 Airbus, et de conclure "des coopérations dans la lutte contre le réchauffement climatique, le spatial, notamment l'exploration de la Lune, et la culture avec l'ouverture prévue en novembre d'un centre Beaubourg à Shanghai", comme le résume l'AFP. Avant un minisommet européen organisé mardi par Emmanuel Macron pour le président chinois, place à ce grand dîner d'État à l'Élysée.

Le palais sous les flashs

Des nombreuses personnalités politiques de premier plan se devaient d'être présentes comme le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre des Armées Florence Parly, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, au bras de son épouse, l'artiste-peintre Pauline Doussau de Bazignan, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy, et son épouse, la journaliste Séverine Servat, et le ministre de la Culture Franck Riester. Étaient également présents Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel français, Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, ou encore Marielle de Sarnez, la présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le sénateur Robert Hue, le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat Jean-Pierre Raffarin, le député Cédric Villani et Audray Azoulay, directrice générale de l'Unesco ont répondu à l'invitation de l'Élysée. Le député et président de l'Institut du monde arabe Jack Lang ainsi que son épouse Monique Lang ont également grimpé les quelques marches du perron comme le maire de Nice Christian Estrosi et sa femme, la journaliste Laurence Tenoudji.

À l'occasion de cette visite, Xi Jinping à convié Emmanuel Macron a revenir en Chine : une nouvelle visite qui se tiendra "dans quelques mois", selon le président français.