Brigitte et Emmanuel Macron tactiles et fusionnels pour dîner avec Xi Jinping

Logés au prestigieux hôtel Nesgresco de Nice, Xi Jinping et son épouse sont arrivés à la villa Kérylos à 19h. Le couple chinois a admiré un magnifique coucher de soleil avec Emmanuel et Brigitte Macron avant d'aller partager un dîner gastronomique concocté par le chef de l'Élysée Guillaume Gomez et le triplement étoilé Christophe Bacquié. Le dîner "aux saveurs du Sud" comme le rapporte Nice-Matin, s'est déroulé "dans la magnifique salle à manger avec vue sur mer" et a duré bien plus que l'heure prévue.

Si Emmanuel et Brigitte Macron ont repris le chemin de l'aéroport vers 22h afin de rejoindre Paris, Xi Jinping et Peng Liyuan ont regagné le Negresco. Le président chinois a bénéficié de son propre lit "king size" (transporté exprès de Chine). "Très heureux d'accueillir le président XI Jinping et son épouse en France. Cette visite va renforcer notre partenariat stratégique et affirmer le rôle de la France, de l'Europe et de la Chine en faveur d'un multilatéralisme fort", a fait savoir Emmanuel Macron sur son compte Twitter.