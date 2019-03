Laura Tenoudji, maman fière des progrès de Bianca : "N'abandonne jamais..."

Samedi 23 mars 2019, Laura Tenoudji (alias Laura du web dans Télématin sur France 2) a gâté ses abonnés.

Profitant des températures parfois clémentes de ce mois de mars, l'épouse du maire de Nice Christian Estrosi – ils se sont mariés à Nice le 12 novembre 2016 – a dévoilé un cliché personnel, celui de sa fille Bianca (1 an et demi) alors que celle-ci marchait toute seule comme une grande dans la rue. "Step by step, never give up", soit "Pas à pas, n'abandonne jamais" en VF, a simplement commenté la jolie maman de 43 ans.

Devant ce cliché montrant la petite Bianca stylée avec ses lunettes de soleil turquoise assorties à ses petites baskets, nombreux sont les internautes à avoir laissé un gentil message. "On a envie de la croquer tellement elle est mignonne !", "Aussi mignonne que sa maman et son papa", "Comme elle est belle votre princesse", pouvait-on notamment lire parmi des dizaines de commentaires.

Le 9 mars dernier, Laura Tenoudji prenait déjà la parole après avoir publié un selfie sans maquillage la montrant en train de prendre soin de sa petite fille. "Vive le week-end pour reprendre enfin pleinement mon job de maman", écrivait-elle en légende.

Mariée depuis deux ans et demi au populaire maire de Nice, Christian Estrosi (63 ans), Laura Tenoudji a donné naissance à leur fille Bianca le 5 août 2017. La journaliste est également la maman d'un garçon, Milan, âgé de 9 ans.