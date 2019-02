Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Tendres câlins à Bianca en plein carnaval

Cette année, c'est le cinéma qui est mis à l'honneur de la 135e édition du Carnaval de Nice qui se tient du 16 février au 2 mars 2019. Un événement festif inauguré samedi par Christian Estrosi et sa charmante épouse Laura Tenoudji. Le coupe était accompagné de leur adorable fille Bianca.

Dix-sept chars décorés sur le thème du cinéma viendront défiler au rythme des arts de rue et des groupes musicaux venant du monde entier. La place Masséna sera, cette année, le point de départ des corsi carnavalesques qui tourneront autour du jardin Albert 1er pour former une boucle. Sur la place, les animations visuelles seront retransmises sur des écrans géants. Autre moment fort du carnaval, les samedis et mardis, les soirées se dérouleront au rythme des groupes de musique et des animations visuelles. Tout un programme qui fait la joie des habitants de la ville. Ces derniers ont justement pu voir Christian Estrosi, président des Républicains de la Métropole, maire de Nice et ex-président de Région, devenu président délégué, et sa femme qui officie dans Télé Matin, Laura Tenoudji, se réjouir du lancement de cette nouvelle édition. Mais voilà, le charmant couple s'est fait voler la vedette par leur fille Bianca, née en août 2017.

La jolie maman qui fête aujourd'hui ses 43 ans était absolument divine dans une robe à fleurs rose de la marque Longchamp. Sous le soleil de Nice, elle a défilé dans les rues aux côtés des chars, de son mari, en chic costume évidemment, et de sa fille également habillée en rose. Pantalon rose, chaussures roses et petit haut rose à fleurs composaient son adorable tenue.

Bianca, adorée de ses parents, a profité des câlins de son père et de sa mère qui se sont succédés pour la prendre dans les bras. Le moment fort de l'événement pour Bianca a été sans conteste le défilé de chars et la pluie de confettis ! Laura Tenoudji a d'ailleurs posté une vidéo de Bianca sur Instagram jouant avec les petits bouts de papier.