Jean-Pascal Lacoste bientôt marié à Delphine et prêt à devenir encore papa

Ce mardi 16 avril 2019, Jean-Pascal Lacoste était l'invité de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui (France 2). Le thème était "en passant à la télé, toute leur vie a changé". Le beau brun de 40 ans est donc revenu sur son passage à la Star Academy, mais pas que !

Il a également évoqué son idylle avec la belle Delphine Tellier et a annoncé deux heureuses nouvelles. L'ancien acteur de Sections de recherches a révélé qu'ils vont prochainement se marier et agrandir la famille : "J'ai reconstruit une vie, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe divinement bien et on va se marier très vite. On va faire un troisième bébé." Jean-Pascal Lacoste a ensuite présenté sa fille Kylie (11 ans), son fils Maverick (7 ans) et sa future femme, en photo.

Pour rappel, en 2007, l'ancien candidat de la Star Academy épousait une américaine prénommée Jennifer. De leur union sont nés ses enfants. Le couple divorce en 2016 et c'est ensuite dans les bras de Delphine qu'il a retrouvé l'amour. Un bonheur qu'il partage avec ses abonnés, sur Instagram. "Le bonheur d'être heureux et amoureux. On est chanceux", a-t-il par exemple légendé une photo de lui et de sa compagne, le 11 février dernier.

La joyeuse famille a participé à l'émission de 6Ter Vous avez un colis, en octobre 2018. A cette occasion, l'Agitateur s'était confié à Purepeople. "Les enfants ont leur mère, moi je suis leur père, Delphine est un peu leur maman d'adoption et ça se passe très bien. Les enfants sont heureux et c'est notre priorité. La définition d'une famille, elle est exactement comme on l'a", avait-il notamment déclaré.