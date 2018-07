Jean-Pascal Lacoste (Star Ac) : Divorcé, viré... ce qui l'a aidé à se reconstruire

De nature très discrète sur sa vie privée, Jean-Pascal Lacoste a accepté de se confier dans Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? le 19 juillet 2018 sur TFX. S'il a connu son heure de gloire, l'ancien candidat de Star Academy a aussi vécu des moments difficiles.

"J'ai tout qui s'est cassé la gue*le en même temps. J'ai divorcé, j'ai arrêté Section de recherches et là, on se dit 'On fait quoi ?'. Alors ce n'est pas le fait que la télé s'arrête, c'est surtout de se dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut se dire que peut-être je vais aller faire n'importe quel métier... Boulanger, bosser à Carrefour, garagiste", a déclaré Jean-Pascal Lacoste avant d'ajouter : "Après le regard des gens, c'est autre chose. Il y a toujours des critiques qui disent 'Oh, vous êtes là maintenant. Ça ne marchait pas la télé ?' Les gens sont très méchants par rapport à ça."

Jean-Pascal a su se relever grâce à sa compagne, Delphine Tellier (avec qui il est en couple depuis 2016) : "C'est plus qu'un changement de vie total parce qu'elle m'a secoué. Elle m'a redonné confiance en moi. Et puis, elle a beaucoup de mérite ! Elle est rentrée dans une famille recomposée avec deux enfants." La jolie brune n'a pas eu peur d'élever les adorables Maverick (5 ans) et Kylie (9 ans). "Ce n'est pas facile de refaire sa vie avec deux enfants. Les enfants l'aiment beaucoup et ça se passe très bien. Et franchement, aujourd'hui, je changerais de vie pour rien au monde", a-t-il conclu.

Hier soir, Télé-réalité : Que sont-ils devenus ? a attiré 435 000 téléspectateurs sur TFX, soit 2,4% du public.