Jean-Pascal Lacoste (Star Academy) très vexé par Jenifer : "J'étais honnête !"

Jean-Pascal Lacoste, l'agitateur de la première saison de la Star Academy sur TF1, n'a pas trop apprécié une interview que Jenifer a récemment accordée à Télé 7 jours dans le cadre de la promotion du film Faut pas lui dire. La célèbre gagnante du concours qui avait, à l'époque, été brièvement en couple avec lui y a affirmé que tout avait été "romancé"...

"Après les révélations de Jenn qui apparemment était briefée par la production, sachez que, pour ma part, j'étais honnête ! Comme vous me connaissez", a commenté sur Twitter mardi 10 janvier un Jean-Pascal un brin vexé par cette remise en cause de son amourette d'alors. Et d'ajouter après qu'un internaute lui a fait remarquer qu'il était dommage de se tirer dans les pattes après une telle aventure : "Bah pour moi, c'est toujours un truc de fou, mais pas pour eux, apparemment !" Sa déception était palpable.

Dans ce contexte, Jenifer a décidé de prendre la parole sur Instagram afin de rétablir certaines vérités. Pour ce faire, l'artiste de 34 ans a écrit un long message en commentaire d'une photo du casting de la première Star Ac. "ll y a 15 ans... Mes pensées vont aux 15 premiers élèves de cette 'école' hors norme et extraordinaire : Jean-Pascal, Jessica, Olivia, Carine, Djalil, Patrice, Mario, François, Stéphane, Gregory, Amandine, Khalifa, Catherine, Cécile et Sidonie.

On s'était dit rdv dans 10 ans et nous voilà à 15 ! Je n'oublierai pour rien au monde nos fous rires comme nos larmes. Ces moments sont uniques et ils nous appartiennent. Je pense aussi à mon cher Nikos, aux professeurs et à notre directrice", a-t-elle commencé avant d'entrer dans le vif du sujet : "Oublions vite les raccourcis journalistiques qui déforment et trahissent ce que l'on a dit vraiment. Rien ne nous enlèvera ce que l'on a vécu et tous ces moments partagés ensemble."

Après cette mise au point, Jean-Pascal a remercié la maman d'Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans) sur son compte Twitter.