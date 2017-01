Jenifer rit jaune : Victor Robert fait une énorme boulette au Grand Journal

"Le titre du film, c'est Faut pas lui dire et t'as dit ce qu'il ne fallait pas dire, donc, pour le coup, t'es complètement raccord avec le film." C'est ce que Camille Chamoux a lâché à Victor Robert devant une Jenifer d'abord médusée puis amusée.

Mardi 3 janvier, la chanteuse et actrice et sa partenaire de jeu étaient les invitées du Grand Journal pour présenter leur comédie Faut pas lui dire, en salles à partir de ce mercredi 4 janvier. Mais dans son court résumé qui précédait le lancement de la la bande-annonce, l'animateur Victor Robert a furtivement lâché un élément-clé de l'intrigue... Une boulette qui aurait été conservée au montage – l'émission ne semblait pas tournée en direct – et donc diffusée devant quelques milliers de téléspectateurs dont certains ne devaient pas s'attendre à ce qu'on leur spoile le long métrage.

L'histoire du film (sans spoilers) : Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles votent à l'unisson "Faut pas lui dire" !

Voilà donc comment Jenifer a conclu sa longue tournée promotionnelle. Entre quelques premières et autres obligations personnelles, elle a donné plusieurs interviews dont une au Parisien dans laquelle elle se confie sur son quotidien de maman et sur ses multiples activités et raconte pourquoi elle a quitté l'émission The Voice où elle était jurée. "Cela aurait été possible de tout concilier, mais je ne sais pas faire trop de choses en même temps", confie la jeune femme qui va "commencer le tournage d'une comédie", a "deux projets de rôle dans des films plus dramatiques", mais aussi un projet d'album. "Jongler entre trois plannings et ne pas faire ce que je fais à 100%, ce n'était pas possible", avoue l'artiste qui doit également gérer son quotidien de maman avec Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans). "Mes enfants restent ma priorité", assure celle qui veut "être un mère 'presque' parfaite".