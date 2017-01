Jenifer, divine face à François Vincentelli in love, mais "Faut pas lui dire"

Après Les Francis, Jenifer est de retour sur les grands écrans avec une nouvelle comédie, Faut pas lui dire. Après une longue et belle tournée aux quatre coins de la France afin de présenter son film, la belle chanteuse corse a fêté la sortie imminente du long métrage lors d'une grande avant-première parisienne, le 2 janvier.

Rendez-vous était donné à l'UGC de Bercy, où toute l'équipe s'est retrouvée. Autour de la réalisatrice Solange Circurel, l'aimant Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour mais aussi Tania Garbarski, Charlie Dupont, Arié Elmaleh, Benjamin Bellecour, Nicolas Guillot et Juliette Tresanini. Radieuse et fort remarquable dans une longue robe colorée, l'actrice et jurée de The Voice a fait crépiter les flashs sous les yeux de quelques invités tels que François Vincentelli, venu avec sa compagne Alice Dufour

L'histoire de Faut pas lui dire : Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles votent à l'unisson "Faut pas lui dire" !

En salles le 4 janvier !