Jean-Paul Goude : Le fessier de Kim Kardashian, "pas proportionné" à son corps

Il y a un début à tout, dit le dicton ! Jean-Paul Goude en fera très bientôt l'expérience à l'occasion des 40 ans du Centre Georges-Pompidou. À quelques jours de cet anniversaire épique, l'artiste a accepté de revenir sur un autre fait marquant de son parcours : sa collaboration avec Kim Kardashian, dont il décrit avec minutie la plastique...

Kim Kardashian se dispute, avec quelques célébrités, le titre de femme la plus sexy de la planète ! Jean-Paul Goude l'a photographiée en 2014, pour le numéro intitulé Break the Internet du magazine PAPER. Près d'un an et demi après la publication des images, Jean-Paul Goude révèle, cette fois à Paris Match : "J'ai toujours fait l'apologie des gros derrières, [Kim] le savait avant de venir me voir, mais cela ne suffit pas."

"Son fessier – certes monumental – n'est pas proportionné ni à la longueur de ses cuisses ni à celle de ses jambes. On l'a fait monter sur un tabouret pour allonger sa silhouette. Elle avait l'air ravi", ajoute le publicitaire de 76 ans. Ces propos irriteront peut-être Kanye West, convaincu d'avoir épousé la nouvelle Marilyn Monroe, comme il l'avait affirmé en 2013 dans une interview radio accordée au Breakfast Club.

Mardi 28 mars, Jean-Paul Goude sera à Pompidou pour le dîner des Amis du musée éponyme. Beaubourg souffle cette année ses 40 bougies et a confié à Jean-Paul Goude la mission de mettre en scène ce bal spectaculaire, à la manière du défilé KENZO x H&M à New York, en octobre dernier. "J'ai les chocottes, c'est un événement important", confie-t-il. L'histoire entre l'établissement et Jean-Paul Goude pourrait prochainement faire l'objet d'une exposition.

Retrouvez l'interview de Jean-Paul Goude dans Paris Match, n°3540.