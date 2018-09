Jean Piat : Mort de l'immense acteur, voix de Gandalf et Scar dans Le Roi Lion

Jean Piat est mort. L'immense comédien, monstre sacré du théâtre qui a marqué les mémoires dans le feuilleton télévisé Les Rois maudits et qui est connu des jeunes générations pour avoir prêté sa voix à Gandalf (Le Seigneur des Anneaux) et Scar (Le Roi Lion), s'est éteint mardi 18 septembre 2018. Une disparition qui survient huit mois après celle de sa compagne, la romancière et comédienne Françoise Dorin, dont il partageait la vie depuis 1975. Jean Piat aurait fêté ses 94 ans ce dimanche.

"Dominique et Martine, ses filles, ont la douleur de vous annoncer le décès de leur père, monsieur Jean Piat, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, à 21h00 dans sa 94e année en son domicile parisien", ont écrit ses filles dans un communiqué transmis à l'AFP. Dominique (née en 1949) et Martine (née en 1952) étaient issues de son précédent mariage avec la comédienne Françoise Engel (décédée en 2005).

Un extraordinaire parcours pour un immense artiste

En plus de ses soixante-dix ans de carrière sur les planches (récompensée par deux prix Molière), Jean Piat aura incarné Don César (Ruy Blas), Alceste (Le Misanthrope) ou Don Quichotte, chantant après Jacques Brel dans L'Homme de la Mancha. Près de 400 fois, il a surtout tenu le rôle de Cyrano de Bergerac. Mais c'est le petit écran qui l'a largement fait connaître du grand public. En 1972, il frappe les esprits dans la série en six épisodes Les Rois Maudits, réalisée par Claude Barma et adaptée de l'oeuvre de Maurice Druon. Il y incarne le cruel Robert d'Artois, tout de rouge vêtu.

Le cinéma l'a toujours un peu boudé. Et la chance lui manqua. Il doit jouer dans Casque d'or de Jacques Becker mais la Comédie-Française ne lui accorde pas son congé. Jean-Pierre Melville veut l'engager dans son projet de film Arsène Lupin mais le réalisateur meurt prématurément.

Il travaillera toutefois avec Luis Bunuel dans La Voie lactée, René Clément dans Le Passager de la pluie ou Sergio Gobbi dans La Rivale. Les jeunes générations le reconnaissent au travers de sa voix qu'il a prêtée aux personnages de Scar dans Le Roi Lion, de Claude Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame (toujours version Disney) ou de Gandalf dans Le Seigneur des anneaux.

Jean Piat a aussi beaucoup écrit. Son dernier livre sorti aux éditions Flammarion, Et... vous jouez encore !, qui racontait ses souvenirs de carrière, est paru en 2015. "Je joue encore, car je ne sais pas quoi faire d'autre", glissait-il dans un rire à TV5 Monde en 2016.

S.L. avec AFP