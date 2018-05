Jean-Pierre Foucault et Mireille Mathieu : leur improbable romance !

Jean-Pierre Foucault et Mireille Mathieu en couple ? Improbable, et pourtant... Au milieu des années 1970, l'incontournable chanteuse est au sommet de sa gloire et plébiscitée par les médias lorsqu'elle croise la route de l'animateur débutant dans les couloirs de la radio RMC. Ils ont une petite année d'écart (elle est née en 1946, lui en 1947) et semblent s'apprécier, se liant rapidement d'amitié.

Témoin de cette complicité, l'imprésario de Mireille Mathieu, Johnny Stark (décédé en 1989), se met alors en tête de lancer la rumeur d'une idylle entre sa protégée et Jean-Pierre Foucault, organisant des paparazzades "afin de faire croire à la presse une nouvelle histoire d'amour", rapporte cette semaine Ici Paris.

Une anecdote datée (qui remonte étrangement à la surface en ce mois de mai 2018) évoquée pour la première fois en 2015 par France Dimanche et confirmée la même année par Jean-Pierre Foucault lorsqu'il avait été invité sur Europe 1 dans l'émission de Cyril Hanouna, Les pieds dans le plat. "C'était il y a très longtemps. J'avais fait des photos et j'étais super content parce que je me disais que j'allais devenir plus célèbre que je ne l'étais. (...) Stark me disait : 'Comme ça, ça cachera sa liaison avec un riche Mexicain !' Il inventait des histoires insensées, y compris la plus célèbre, celle avec Mourousi", avait admis l'animateur.

De son côté, Mireille Mathieu ne s'est jamais exprimée à ce sujet, même s'il s'agissait évidemment d'une histoire fictive. "Ma vie privée est un jardin secret, mais oui, bien sûr j'en ai eu une. Heureu­se­ment, je peux la garder privée", avait-elle confié en 2014 au sujet de ses vraies histoires dans le live de Figaro TV.