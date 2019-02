Jean-Pierre Foucault tacle Charles Consigny en photo : Son drôle de selfie

Pour rappel, Charles Consigny (29 ans) s'était permis de se moquer du teint de Jean-Pierre Foucault le soir de l'élection de Miss France 2019 : "C'est hallucinant, on dirait une pub Ferrero Rocher. C'est d'un kitsch hallucinant ! Jean-Pierre Foucault met un litre de fond de teint, on dirait qu'il revient d'un mois à Tahiti. On dirait un congrès de patinage artistique. C'est très amusant."

Des propos qui n'étaient pas passés inaperçus. L'ancien présentateur de Qui veut gagner des millions ? n'avait en effet pas manqué de répliquer sur Twitter de façon cash : "Pour un avocat, piètre argument... Confondre trois semaines de vacances (méritées) à Maurice avec du fond de teint ! Ne vous inquiétez pas, la saison va vite passer et vous allez disparaître... Le talent et l'éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé..."

Et il ne s'était pas arrêté là ! Après avoir constaté que le chroniqueur l'avait bloqué, Jean-Pierre Foucault avait écrit, non sans ironie : "Je viens de voir que Charles Consigny m'avait bloqué sur Twitter ! Ne plus pouvoir le lire est pour moi la pire des sanctions, comment vais-je faire pour compléter ma culture générale qui en a tant besoin ? Ayez pitié, vous êtes mon guide, mon phare dans la nuit ! Je ne peux plus tenir !"