Jean-Pierre Pernaut guéri de son cancer : "Ma femme a été un exemple pour moi"

Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Jean-Pierre Pernaut a fait son grand retour au JT de 13h de TF1. Le journaliste, qui a été opéré le 25 septembre dernier à cause d'un cancer de la prostate, a donné des nouvelles de sa santé au Parisien.

"Ça va aussi bien que possible", lance l'homme de 68 ans. Et JPP va tellement bien qu'il a repris son travail au même rythme qu'avant. Heureux d'avoir retrouvé sa vie d'avant, il annonce même : "Mon médecin m'a dit que je pouvais me considérer comme guéri. Je ne suis aucun traitement. Normalement c'est réglé. Même si, avec le cancer, on se méfie toujours, il faut faire des contrôles réguliers."

Comme il le raconte ensuite, c'est le soir de la demi-finale de la Coupe du monde de football, à l'occasion d'un contrôle de routine, que sa maladie a été diagnostiquée. Si'l ne s'attendait pas à une telle nouvelle, le journaliste n'a pourtant pas cédé à la panique : "Ce ne fut pas un choc, grâce à ma femme Nathalie [Nathalie Marquay, NDLR]. Elle a été un exemple formidable pour moi. Elle a eu une leucémie foudroyante, il y a une vingtaine d'années, avant que je ne la connaisse. Le mot cancer n'était pas tabou."

Lors de sa convalescence, la star du JT a donc pu compter sur son épouse, qui a été d'un soutien infaillible. Mais comme on l'apprend, il a tout de même eu du mal à décrocher du travail. "Ma femme s'est beaucoup occupée de moi. Elle a un regard sur la maladie qui m'a aidé. Et elle m'a supporté à la maison... J'ai regardé les journaux de 13h pratiquement tous les jours, j'ai échangé avec mon équipe. (...) J'ai regardé LCI et la série Casa de Papel."

Soutenu par son public et de nombreuses personnalités, même politiques, Jean-Pierre Pernaut assure que les messages qu'il a reçus l'ont aidé à surmonter la maladie : "J'ai découvert que beaucoup d'hommes avaient été opérés pour la même chose. C'est un cancer qui concerne environ quatre hommes sur dix. (...) Le cancer de la prostate est le premier en France, avec 70 000 nouveaux cas par an. "

Aujourd'hui guéri, le présentateur a plein de projets en tête, comme écrire une troisième pièce, et ne compte pas quitter son fauteuil du JT. "Je ne me suis jamais fixé d'échéance. Jamais. C'est le meilleur moyen de se planter", déclare-t-il. Jean-Pierre Pernaut est donc de retour et ne compte plus repartir !