Jean-Pierre Pernaut parodie Emmanuel Macron en plein Journal de 13h !

Jean-Pierre Pernaut a fait preuve d'humour dans son édition du Journal de 13h (TF1) de ce 29 juin 2017. Quelques minutes après la révélation du portrait officiel du président de la République Emmanuel Macron, le journaliste de 67 ans a fait un clin d'oeil appuyé au d'ores et déjà célèbre cliché.

En effet, après la diffusion d'un sujet sur le lac de Neuchâtel, Jean-Pierre Pernaut a tout simplement reproduit la position du chef de l'État en venant s'appuyer contre son bureau sur le plateau, les poings serrés contre les rebords de la table. "Joli plan monsieur Petit-Didier !", a-t-il ajouté en s'adressant au réalisateur du journal pour ne laisser aucun doute sur la signification de cette démarche inhabituelle.

En ce qui concerne le portrait officiel, sachez que celui-ci, réalisé en plan américain, a été immortalisé par Soazig de la Moissonnière. Emmanuel Macron y prend la pose contre son bureau de l'Élysée, devant une fenêtre ouverte donnant sur les jardins verdoyants du palais. Autour de lui, on retrouve des symboles forts tels que les drapeaux français et européen mais également une horloge, un coq, trois ouvrages (Le Rouge et le noir de Stendhal, Les nourritures terrestres d'André Gide et Les Mémoires de guerre du général de Gaulle)... et même ses deux iPhone !

