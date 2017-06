Emmanuel Macron : Le portrait officiel dévoilé !

Cinq ans après le portrait, différemment apprécié, de son prédécesseur François Hollande, c'est au tour du nouveau président Emmanuel Macron de poser pour l'Histoire. Le chef de l'État a dévoilé sur la Toile, ce jeudi 29 juin 2017, son portrait officiel.

C'est un cliché en plan américain réalisé par Soazig de la Moissonnière, qui avait déjà pris la désormais célèbre photo du président entrant dans la cour du Louvre le soir de son élection, qui a été dévoilé sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. On le voit dans son bureau de l'Élysée, posant debout, avec le jardin en fond visible à travers les fenêtres ouvertes. Plusieurs symboles figurent sur cette photo, à commencer par les drapeaux français et européen. Le président est un fervent partisan de l'Union européenne et il avait ainsi réservé sa première visite à l'étranger à la chancelière allemande, Angela Merkel.

On peut aussi voir un presse-papier, une horloge (il avait déclaré en avril dernier, alors qu'il était en campagne, qu'il resterait "le maître des horloges" face aux médias) ou encore, pour la première fois, deux téléphones portables ultramodernes, ce qui n'est pas vraiment surprenant ni innocent pour le champion de la "start-up nation". Enfin, on peut aussi apercevoir trois livres : des éditions de la Pléiade qui comprennent Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les Nourritures terrestres d'André Gide et les Mémoires de guerre du général de Gaulle.

Sur Twitter, où Sibeth Ndiaye, la conseillère presse et communication de l'Élysée a partagé une vidéo des coulisses, les réactions sont nombreuses. Beaucoup ont d'ores et déjà fait le lien avec le portrait de Barack Obama, qui présente plusieurs similitudes...