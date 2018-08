Jean-Pierre Savelli : Jalousie entre Sloane et Sandry ? "Il y en aura toujours"

En 2012, après la sortie du premier volet ciné de Stars 80, Peter et Sloane mettent fin à leur duo, à l'initiative du chanteur. Depuis, chacun s'occupe de ses projets de son côté et force est de constater qu'ils ne posent plus ensemble. Jean-Pierre Savelli, marié à Sandry qui travaille avec lui comme chorégraphe sur ses spectacles et dans leurs ateliers de comédie musicale, fait le point.

"J'ai décidé il y a trois ans [il ne date pas leur rupture artistique à la même période que Sloane, NDLR] d'arrêter car j'ai été freiné par des choses. C'est simple. Il n'y pas de méchanceté ni d'animosité mais c'est chacun de son côté maintenant ! J'ai chanté douze ans en solo, j'ai fait d'autres duos (...) Je n'ai pas attendu le duo pour vivre de ce métier", dit-il dans Ici Paris. Le chanteur de 69 ans a aussi vendu des millions de disques grâce à ses chansons pour les génériques des dessins animés Goldorak, Albator, X-Or ou Il était une fois... l'Espace. L'artiste affirme donc qu'il n'est pas en froid avec Sloane et, l'an dernier, il est vrai qu'ils avaient chanté ensemble lors d'un showcase. Entre eux, cela va ainsi mieux alors que, interrogée par France Dimanche en 2015, Sloane disait que leurs relations étaient "tendues" et ajoutait : "Je pense même qu'on ne se reparlera plus jamais..."

Jean-Pierre Savelli, installé dans la région de Toulon avec sa femme Sandry qu'il a épousée en 2008 mais qu'il fréquente depuis 1998, évoque aussi un autre aspect de sa relation avec Sloane : la jalousie. Il prétend qu'entre elle et la mère de sa fille Lola (15 ans), c'est un sentiment bien présent... "Il y en aura toujours d'un côté comme de l'autre. Ce métier est tellement dur !", dit-il. Aujourd'hui, heureux de son choix de carrière, il souhaite ouvrir avec sa femme une véritable école de comédie musicale et a enregistré un nouveau titre, L'hiver en juillet.

Thomas Montet