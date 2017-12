Patrick Timsit si fier de son adorable fils, non loin de Lio, Sabrina...

Fini les polémiques et les clashs, l'heure est à la fête pour l'équipe du film Stars 80 – La suite ! Le 5 décembre, toute la belle troupe était réunie pour l'avant-première de la comédie produite par Thomas Langmann. Le rendez-vous avait lieu à L'Olympia, car la séance a été accompagnée d'un showcase. Impossible de ne pas chanter et danser tout au long de cette soirée qui a fait replonger les spectateurs dans des tubes so eighties !

Enthousiastes et débordant de bonne humeur, les vedettes de Stars 80 ont fait le show lors du photocall. On pouvait ainsi voir Lio et Sabrina Salerno très complices, ainsi que le controversé Jean-Luc Lahaye, Cookie Dingler, Phil Barney, Jean-Pierre Mader, William Picard et Sacha Goeller (Début de soirée), Emile Wandelmer, Jean-Louis Pujade, Mario Ramsamy (Emile et Images), Peter et Sloane, Jean Schultheis, François Feldman, Léopold Nord & Vous, Joniece Jamison, Laroche Valmont ou encore Plastic Bertrand.

Les deux héros du film sont toujours incarnés par Richard Anconina et Patrick Timsit. Ce dernier n'est pas peu fier d'avoir fait participer son cadet, Lucien (né en 2010) – il est aussi le père de Lazare, 23 ans –, au long métrage. Charmant garçon, il est très à l'aise, non loin des autres comédiens parmi lesquels Bruno Lochet, le célèbre juré Jean-Marc Généreux et Édouard Montoute.

L'histoire : Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours !

Stars 80 – La suite, en salles le 6 décembre