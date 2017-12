Stars 80 Triomphe ! : Toutes les photos du concert événement

Samedi 2 décembre, France 2 diffusait depuis la U Arena, le concert Stars 80 Triomphe !, qui est arrivé troisième des audiences avec 3,3 millions de téléspectateurs. Purepeople.com vous propose de découvrir toutes les photos de cette grande soirée musicale.

Le show, produit par La Petite Reine avec Cheyenne Productions et Gilbert Coullier Productions, et qui était animé par Sophie Davant, a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, notamment sur le nombre exact de spectateurs dans la salle, de 13 000 à 15 000 selon les sources, alors que la capacité se monte à 40 000 places en situation de concert... Qu'importe, la bonne humeur était là et devait beaucoup à la troupe, composée de Kool & The Gang, Gilbert Montagné, Lio, Julie Piétri Sabrina, Emile & Images, Jean-Luc Lahaye, Plastic Bertrand, François Feldman, Joniece Jamison ou encore Début de soirée, Patrick Hernandez (toujours bien loti par ses droits d'auteur pour Born to Be Alive), Jean Schulteis, Phil Barney, Laroche-Valmont, Cookie Dingler, Pauline Ester, Patrick Courtin, Thierry Pastor, Jean-Pierre Mader...

Les fans de musique des années 80 ne manqueront pas de se rendre au cinéma puisque les salles obscures proposent à l'affiche le film Stars 80, la suite.

Thomas Montet