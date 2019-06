Jean Reno : Fier papa, il a marié sa fille Sandra

Jean Reno est un patriarche heureux. Le 22 juin, il a accompagné sa fille Sandra à la mairie pour qu'elle épouse son compagnon de longue date, Vincent Tulli. Un mariage organisé à Maisons-Laffitte dans les Yvelines. L'ensemble du clan de l'acteur était présent.

Comme le rapporte le magazine Ici Paris, Jean Reno (70 ans) a donc eu la joie d'escorter sa fille Sandra (41 ans, née de son histoire passée avec Geneviève) à la mairie. La mariée, vêtue d'une jolie robe blanche avec de la dentelle, à manches longues et décolletée sur le devant, a dit oui à son compagnon Vincent Tulli. Le marié est un brillant ingénieur du son et comédien. Les jeunes époux sont déjà les parents d'un petit garçon de 6 ans, Ange.

Lors de cette union civile, Sandra a pu compter sur la présence de ses frères et soeurs : Michael (39 ans) qui a la même mère qu'elle, Tom (23 ans) et Serena (21 ans) nés de l'histoire de Jean Reno avec Nathalie Dyszkiewicz ainsi que Cielo (10 ans) et Dean (8 ans), issus de la relation actuelle entre le mythique acteur du Grand Bleu et son épouse Zofia Borucka.

Une fois la cérémonie à la mairie terminée, les mariés et leurs invités ont pu faire la fête et savourer ce moment en se rendant aux Jardins de la Vieille Fontaine. Un très joli établissement des années 1920 possédant un très beau parc avec un petit étang idéal pour y tenir une garden-party.

Quelques jours avant d'assister au mariage de sa fille, Jean Reno était dans le Gers au côté de Laeticia Hallyday et de ses filles, dont Jade. Il a alors pu passer du temps avec la demoiselle, dont il est le parrain. Puis, après le mariage, il a retrouvé la veuve de son regretté ami Johnny Hallyday pour aller dîner dans le nouveau restaurant parisien d'Hélène Darroze. Un établissement nommé Marsan.

