Laeticia Hallyday, ses filles et Jean Reno : soirée Top Chef chez Hélène Darroze

À Paris, à Los Angeles, à Saint-Barthélemy ou au Vietnam, Laeticia Hallyday et Hélène Darroze peuvent toujours compter l'une sur l'autre. Le 25 juin 2019, en compagnie de ses filles Jade et Joy (14 et 10 ans), la veuve de Johnny est venue découvrir le nouveau restaurant parisien de son amie, Marsan, inauguré il y a un mois. Un autre proche du clan Hallyday, Jean Reno, parrain de Jade, était également de la partie avec sa femme Zofia et leurs deux fils.

"Merci mon @helenedarroze pour ce voyage mémorable hier à Marsan, ce retour essentiel à ton enfance, ce retour avec sagesse dans tes racines dont tu avais tant besoin pour te réinventer et pour nourrir encore ta créativité, a écrit Laeticia Hallyday en story Instagram. Je me souviens aussi de l'émotion dans ta voix le jour où tu m'as appelée pour me raconter le dernier service, là où tout avait commencé pour toi, tu étais si émue que je l'étais avec toi et nous avons pleuré au téléphone. Un an après, on y est et pourtant, ça me semble hier..." La veuve du Taulier a partagé de nombreuses photos et vidéos de ce dîner gastronomique dont chaque plat a été présenté par la cheffe en personne : foie gras de canard, huître Perle Blanche, merlu de ligne et son asperge blanche, le homard tandoori et sa mousseline de carottes...