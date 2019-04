Eva Longoria chez Johnny Hallyday: ses vacances à Saint-Barth dans la villa Jade

Si elle est actuellement au Vietnam avec ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), Laeticia Hallyday retourne régulièrement dans la maison de vacances où elle a tant de souvenirs avec le Taulier - et leurs amis intimes. Lors de ses séjours sur l'île, elle se rend souvent sur sa tombe non loin de là, au cimetière de l'église de Lorient de Saint-Barthélemy. La villa Jade reste un lieu de rendez-vous pour tous les proches de la veuve, qui s'y sont rendus à tour de rôle depuis la disparition du rockeur en décembre 2017 : Hélène Darroze, Alessandra Sublet, Sébastien Farran, Yannick Noah et sa femme Isabelle Camus...