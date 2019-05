Top Chef 2019, la finale : Samuel gagnant face à Guillaume !

Après 14 semaines de compétition, ils ne sont plus que deux à disputer la grande finale de Top Chef 10 sur M6. Samuel et Guillaume ont prouvé tout le long avoir leur place dans le concours et vont tout faire pour remporter la victoire. Résumé du dernier épisode de cette saison anniversaire !

Composition des brigades et menu

Pour cette finale d'exception, Samuel et Guillaume vont devoir concocter, avec l'aide de leurs anciens camarades, un repas complet – entrée, plat, dessert – gastronomique pour les quatre chefs Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège ainsi que pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. L'épreuve se déroule au sein du très luxueux Royal Palace, un établissement 5 étoiles situé à Evian, au bord du lac Léman. Mais avant de se lancer dans 10 heures de préparation, les deux finalistes composent leurs équipes.

Brigade de Samuel : Florian, Damien, Merouan et Marie-Victorine.

Brigade de Guillaume : Baptiste, Alexia, Maël et Camille.

Les brigades sont composées, l'heure est à la cuisine ! Samuel et Guillaume exposent leur menu à leurs camarades et répartissent les tâches. Sans surprise, le candidat Bleu propose des assiettes aux saveurs asiatiques. De son côté, Guillaume mise tout sur la Bretagne, sa région d'origine.

Menu de Samuel

- Entrée : ravioles de foie gras et Saint-Jacques, yuzu kosho.

- Plat : saumon rôti au miso, cannelloni de chou, sauce mandarine.

- Dessert : le chocolat et la pomme avec un petit chapeau à la Magritte.

Philippe Etchebest craignait que les 100 juges n'accrochent pas avec la cuisine trop moderne de Samuel mais le voilà rassuré. Le chef est conquis par les associations proposées par son candidat. Au-delà du menu franco-asiatique, il se dit bluffé par l'idée du dessert en trompe-l'oeil.

Menu de Guillaume

- Entrée : sandwich d'araignée de mer, crème de citron, crème de brocolis au basilic, jus d'araignée.

- Plat : filet de Saint-Pierre, épinards, pommes de terre, jus de coquillages à la truffe.

- Dessert : citron pralin.

Un menu qui ressemble à Guillaume et que Michel Sarran estime cohérent. Des plats simples, gourmands... mais sans surprise. Voilà ce qui pourrait inquiéter le chef de brigade du finaliste. Pour que cela fonctionne, il faut que Guillaume et son équipe réalisent tout à la perfection !

Stress et pression en cuisine

Équipe de Samuel : Pour la première fois, Philippe Etchebest ne reconnaît pas son candidat. Le finaliste court dans tous les sens. De quoi inquiéter le chef qui a peur que son candidat se fatigue et ne tienne pas jusqu'à la fin de l'épreuve. Ce n'est pas le seul doute de Philippe Etchebest : il craint que Samuel ne se soit lancé dans des préparations trop élaborées, qui prennent trop de temps. "Le secret de la finale, c'est de faire simple", lance-t-il. Merouan rejoint les suggestions du chef... Finalement, Samuel écoute les conseils et change le pliage de sa raviole ! Autre souci au niveau du plat : le chou ne suffira clairement pas à régaler 100 convives ! Heureusement, il trouve une solution en ajoutant des choux de Bruxelles à sa préparation.

Équipe de Guillaume : De son côté, le jeune homme connaît aussi des difficultés sur son entrée. Décortiquer des araignées de mer pour 100 personnes est un véritable travail de titan... Maël galère, Guillaume le recadre et l'aide. Autre souci : il devra cuire son Saint-Pierre à la dernière minute. Michel Sarran n'est pas emballé par l'idée mais le candidat campe sur ses positions. Alors qu'il semblait calme et serein, Guillaume est gagné par le stress à cause du goût trop amer de son citron dans le dessert. Après quelques mots apaisants de Michel Sarran, tout rentre dans l'ordre. Au moment de lancer les plats, le poisson prend plus de temps que prévu à cuire. Gros coup de stress ! Autre couac : la meringue du dessert s'effrite et Guillaume doit revoir tout son dressage.

Dégustation

Tandis que les quatre chefs et les 100 bénévoles de la Croix-Rouge découvrent les assiettes des finalistes, seuls quelques membres des brigades peuvent écouter les commentaires.

Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège sont déçus du visuel de l'entrée. Plus encore, ils trouvent que le bouillon est trop épicé. L'entrée de Guillaume est trouvée trop simple. "Il n'y a pas énormément de travail en terme de dressage", estime Jean-François Piège. Du côté des bénévoles, les deux entrées font leur effet !

Malgré l'attente, le plat de Guillaume plaît au visuel... et au goût ! Les chefs félicitent même la belle cuisson du poisson. Petit hic : le jus de coquillages, pas exceptionnel. Le plat de Samuel plaît également mais Hélène Darroze trouve que "ça manque un peu de générosité au niveau de la garniture". Finalement, tout est équilibré, bon et ça fonctionne ! De leur côté, les 100 convives ont apprécié les deux assiettes.

Dernière ligne droite : le dessert. L'assiette de Samuel tape dans l'oeil des chefs ! Au goût, ils trouvent ça léger et bien exécuté, mission réussie ! Le dessert de Guillaume plaît un peu moins au visuel mais le candidat se rattrape à la dégustation : les goûts sont au rendez-vous. Les bénévoles craquent pour le visuel de Samuel. Le dessert de Guillaume ne séduit pas de premier abord. Heureusement, il est bon !

Résultat des votes des chefs

Hélène Darroze a attribué cinq points à chacun.

Jean-François Piège a attribué cinq points à chacun.

Michel Sarran a accordé cinq points à chacun.

Philippe Etchebest a donné cinq points à chacun.

À ce stade, Samuel et Guillaume sont à égalité. Rappelons que chacun des 100 convives a également 10 points à attribuer aux deux finalistes.

Et le gagnant est...

Plusieurs mois après le tournage, Samuel et Guillaume ont retrouvé leur train de vie. Le premier est retourné à Tokyo, où il est chef privé de l'Ambassadeur de Belgique qui l'encourage depuis le début. De son côté, c'est à Brest, en Bretagne, dans son propre restaurant que Guillaume accueille les caméras de M6. Le candidat a ouvert son établissement avec son amoureuse, Marlène.

Les deux finalistes se retrouvent au Four Seasons Hôtel George V, palace le plus étoilé d'Europe, afin de découvrir le verdict en présence de leurs proches. Samuel, ému aux larmes, livre un discours touchant devant famille et amis. Guillaume est lui aussi pris d'émotion face à tout ce monde qui le soutient.

Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège retrouvent chacun des finalistes. Il est l'heure de connaître le nom du vainqueur.

Le grand gagnant de Top Chef 2019 est Samuel avec 53,08% des votes !