Jeff Bezos : Le divorce hors norme de l'homme le plus riche du monde prononcé

Le divorce de Jeff Bezos (55 ans) et MacKenzie Bezos (49 ans) a été finalisé le 5 juillet 2019 avec un accord d'environ 38 milliard de dollars. La romancière recevra environ 19,7 millions d'actions Amazon.com, ce qui lui donnera une participation de 4% dans la société de son ex-époux. Avec ce gain, elle se hisse à la 22e place dans le classement Bloomberg des milliardaires. L'ex-femme de Jeff a annoncé qu'elle céderait toute sa participation dans le Washington Post. Elle cède également la société d'exploration spatiale Blue Origin à son mari, ainsi que le droit de vote associé à ses actions Amazon restantes. Grande dame, MacKenzie a aussi déclaré qu'elle allait donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives.

Marié en 1993, le couple a eu quatre enfants, trois fils et une fille adoptée en Chine. C'était en 1994 que Jeff Bezos avait créé le concept d'Amazon seul dans son garage de Seattle. Il est ensuite rapidement devenu l'homme le plus riche du monde.

Déjà une nouvelle femme dans sa vie !

Soupçonné d'infidélité par son ex-femme, le PDG d'Amazon aurait eu une liaison avec l'animatrice Lauren Sanchez (49 ans). Selon Page Six, c'est le frère de Lauren, Michael Sanchez, qui aurait aurait transmis leurs échanges de SMS érotiques et leurs photos intimes au National Enquirer. Depuis cette affaire, Lauren a divorcé de Patrick Whitesell en avril 2019. Le couple avait eu deux enfants. Lauren a également un fils âgé de 18 ans d'une précédente union.

Selon le Daily Mail, personne ne sait réellement quand la relation entre Jeff et Lauren a débuté mais les deux amoureux attendraient la fin de leurs divorces respectifs avant de rendre officielle leur relation. Page Six révélait précédemment : "Ils pourraient avoir divorcé (de leur époux respectifs) d'ici quelques semaines. Ils ne se voient pas pour l'instant car c'est ce qui leur paraît être le plus juste et la meilleure chose à faire pour protéger leurs enfants."

Désormais, c'est chose faite ! Les deux amoureux ne devraient pas tarder à s'afficher officiellement ensemble... Jeff Bezos aurait même déjà acheté de somptueux appartements new-yorkais (pour presque 80 millions de dollars) pour refaire sa vie avec Lauren...