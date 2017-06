Jenaye Noah proche de son père : "J'ai besoin de le savoir à côté de moi"

L'industrie de la mode n'a d'yeux que pour ses futures icônes, des mannequins enfants de stars à l'influence redoutable ! La tendance profite à Jenaye Noah, qui poursuit son ascension et ajoute à son portfolio une nouvelle parution presse. La fille de Yannick Noah pose pour Madame Figaro, à qui elle se confie également...

Après un numéro consacré aux stars du 70e Festival de Cannes (dont l'actrice Diane Kruger, lauréate du prix d'interprétation féminine, a fait la couverture), Madame Figaro s'intéresse au cas Jenaye Noah. Le mannequin de 19 ans figure en une du supplément du Figaro. Sa cover story est illustrée de photos prises par Jean-Baptiste Mondino. En marge de cette série d'images, Jenaye se prête à l'exercice de l'interview, elle évoque son père, "ce héros", sa vie de mannequin rythmée par des déplacements fréquents et son régime alimentaire.

"Je sais que mon père est un grand. C'est le chef de famille. C'est lui qui sait réunir la tribu éparpillée dans le monde entier, qui exige que l'on se parle régulièrement entre frères, soeurs, demi-frères, demi-soeurs. C'est lui qui organise les vacances et souhaite la présence de tout le monde (...). Nous sommes très nombreux et on s'adore", révèle Jenaye Noah.

Concernant ses débuts prometteurs dans la mode, la jeune femme confie : "Nous, mannequins, savons que la carrière est courte, qu'il faut grandir vite, que le travail est exigeant, demande des sacrifices, et que ce serait dommage de gâcher notre chance en manquant de sérieux... Pour réussir une vie de mannequin, qui est une vie de nomade, il faut être très structurée et disciplinée. Je suis encore jeune et j'ai besoin de ma famille. Lorsque je suis à Paris, je loue un appartement près de chez mon père, dans le 17e arrondissement. J'ai toujours besoin de le savoir à côté de moi."

À ses habitudes alimentaires, madame Noah déclare : "Non seulement je ne suis pas d'un naturel 'skinny', mais en plus je suis très gourmande. Alors, en période de défilés, je passe au régime chinois. Salade verte, framboises, chèvre, pommes, citron, avocats et crevettes..."

Jenaye Noah est récemment apparue en couverture des magazines Elle France et Lords.