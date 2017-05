Cannes 2017 : Dans les coulisses du Festival avec un témoin tout particulier...

"De loin, Cannes impressionne ; de près aussi. C'est une machine fascinante. Gilles Jacob m'avait dit en m'accueillant : 'Vous vous plairez, vous verrez.' Ça m'a plu et je ne m'en lasse pas, comme lui avant moi", écrit Thierry Frémaux.

Le Festival de Cannes a célébré ses 70 ans et s'il y a une personnalité qui connaît bien la prestigieuse manifestation de cinéma, c'est Thierry Frémaux. Dans son livre au titre évocateur, Sélection officielle, il revient sur son expérience au coeur de l'aventure cannoise. À la fois dans l'ombre et côtoyant les plus grands artistes du septième art de très près, il est un témoin passionné et passionnant du Festival.

À bientôt 57 ans, celui qui est également directeur de l'Institut Lumière de Lyon revit les éditions du Festival de Cannes, ses rencontres, ses réflexions et les leçons qu'il tire de chaque expérience. Aujourd'hui, le délégué général du Festival peut s'enorgueillir d'un magnifique 70e anniversaire, en témoigne l'incroyable photo rassemblant les figures du cinéma mondial ! Sans parler de sa soirée et de son tapis rouge foulé par d'innombrables stars... de quoi donner le vertige !

Fasciné, Thierry Frémaux est aussi lucide, vivant les changements de l'expérience cannoise. Il revient ainsi dans son ouvrage sur son "aversion pour l'usage généralisé des selfies, en particulier de la part de ceux qui montent les marches et qu'ils encombrent de leur vanité".

Homme discret et hyperactif, infatigable et jamais blasé, il oeuvre depuis dix ans au rayonnement de Cannes, lui qui a ouvert le grand show cannois aux productions hollywoodiennes comme au cinéma d'animation. Sa connaissance précise et cinéphile de Cannes offre un regard sans pareil sur un Festival qui fait rêver, polémique et réfléchir.

Sélection officielle, de Thierry Frémaux, aux éditions Grasset