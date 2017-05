Cannes 2017 : Maïwenn, Emmanuelle Béart... Si glamour pour les 70 ans du Festival

Tout le gratin du cinéma français avait rendez-vous au Festival de Cannes le 23 mai. En effet, le tapis rouge du Palais des festivals a été foulée par de grandes et talentueuses comédiennes pour célébrer dignement le 70e anniversaire de la manifestation. Et si cette dernière porte sur le cinéma international, le très grand nombre d'actrices françaises et francophones – certaines étant également réalisatrices – montre leur influence sur la Croisette.

Marion Cotillard, incontournable à Cannes, était somptueuse, tout comme Laetitia Casta, très sensuelle. Celles qui ont remporté un prix d'interprétation étaient au rendez-vous, tout comme la révélation de 2013, Adèle Exarchopoulos, qui affichait une silhouette post-accouchement irréprochable. Mais la liste des comédiennes qui ont répondu à l'invitation du délégué général du Festival, Thierry Frémaux, est loin d'être complète.

Catherine Deneuve a posé avec Isabelle Huppert, en tant que présidentes du jury – respectivement en 1994 et 2009 –, Maïwenn est revenue après les émotions de Polisse et de Mon roi. D'ailleurs, la plupart de ses actrices étaient de la fête : Karin Viard, Marina Foïs et Sandrine Kiberlain par exemple. Cécile de France et Ludivine Sagnier, héroïne de The Young Pope, ont posé ensemble, non loin de Virginie Ledoyen et Emmanuelle Béart, récemment vue pour l'hommage à André Téchiné. Céline Sallette, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Valeria Bruni-Tedeschi, Emmanuelle Devos, Valérie Donzelli et Izïa Higelin, ravissantes, ont également foulé le somptueux red carpet cannois.

Tout ce beau monde avait ensuite rendez-vous pour le dîner des 70 ans, dont la guest list donne encore et toujours le tournis.