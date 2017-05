Marion Cotillard, Laetitia Casta, Catherine Deneuve... Le dîner dingue de Cannes

Comment fêter dignement ses 70 ans ? Le Festival de Cannes a choisi de les célébrer entouré de ses amis. Et quels amis ! Les plus grandes figures du septième art étaient réunies, tout d'abord sur le tapis rouge, donnant le vertige aux photographes présents, puis au sein du grand théâtre Lumière, pour parler de cinéma, de l'histoire du cinéma, de celle du Festival évidemment !

Après le photocall de l'après-midi, immortalisé par un cliché qui restera dans les annales, puis la montée des marches sur lesquelles des stars telles que Marion Cotillard et Laetitia Casta étaient époustouflante, la fête s'est poursuivie dans la salle avec un premier montage chroniquant les grandes ouvertures du Festival de Cannes avant que Thierry Frémaux ne souhaite la bienvenue aux invités. Isabelle Huppert s'est avancée sur scène pour prendre la parole après la projection d'un film retraçant son immense carrière : "Ce soir, nous célébrons ensemble 70 années de mariage entre Cannes et le cinéma... Pour Jean Cocteau qui présida le jury en 1953, le Festival n'avait de sens véritable que s'il était 'une rencontre des esprits et des coeurs'. Et c'est peut-être ça le secret d'un mariage qui dure, le secret de 70 ans d'histoire d'amour, la rencontre des esprits et des coeurs."

Côté musique, deux live pour célébrer les bandes originales des films marquants de l'histoire du Festival et rythmer la soirée. Le premier interprété par Camélia Jordana et Babx en hommage à La Leçon de Piano, Orfeu Negro et Un homme et une femme. Le second par Vianney, accompagné de Manu Katché et Laurent Vernerey réinterprétant Pulp Fiction, Une si longue absence, Youth, Sailor et Lula, We Own the Night, Moulin Rouge.

Alors que la soirée touchait à sa fin, la voix profonde et engagée de Vincent Lindon, prix d'interprétation pour La Loi du marché, a déclaré : "Nous fêtons les 70 ans du gardien d'une intégrité exigeante sans lequel le cinéma mondial ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui."

Une fête marquée par le drame. Selon l'AFP, en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester, le Festival de Cannes a annulé le feu d'artifice prévu pour ses 70 ans. "Solidarité avec la ville de Manchester. Il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire, et que la vie continue", déclare Thierry Frémaux, délégué général du Festival. De plus, la ville de Cannes a mis ses drapeaux en berne et a organisé une minute de silence.

La liste vertigineuse des invités du dîner...

Viendra ensuite le dîner du 70e anniversaire où les plus grandes stars se sont croisées. La liste est longue (et non exhaustive) puisqu'elle comprend les réalisatrices Sofia Coppola, Nicole Garcia, Agnès Varda, Emmanuelle Bercot, Valeria Golino et Valérie Donzelli, leurs homologues masculins Michael Haneke, Costa-Gavras, Alejandro G. Inarritu, Oliver Stone, George Miller, Mathieu Kassovitz, Roman Polanski, Cristian Mungiu, Nicolas Winding Refn et Michel Hazanavicius.

Icônes françaises, Catherine Deneuve, Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Marion Cotillard et Carole Bouquet ont posé non loin de leurs consoeurs de tout pays : Sandrine Bonnaire, Ludivine Sagnier, Adèle Exarchopoulos, Karin Viard, Marina Foïs, Cécile de France, Kristin Scott Thomas, Elle Fanning, Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme, Diane Kruger, Bérénice Bejo, Salma Hayek, Izïa Higelin, Céline Sallette, Elodie Bouchez, Uma Thurman, Laura Morante et Tilda Swinton. La séduction masculine était représentée au dîner par les comédiens Benoît Magimel – venu avec sa compagne Margot – Benicio del Toro, Gael Garcia Bernal, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz, Lambert Wilson, Niels Schneider, Louis Garrel, Adrien Brody, entre autres.

Membres du jury, Jessica Chastain, Paolo Sorrentino, Will Smith, Fan Bingbing et Agnès Jaoui ont retrouvé la maîtresse de cérémonie Monica Bellucci, encore une fois divine. Personnalités du petit écran et cinéphiles, Audrey Pulvar, Frédéric Beigbeder, Bruno Sanches et Alex Lutz ont répondu à l'invitation du Festival. Tout comme la ministre de la Culture Françoise Nyssen qui a pu discuter avec ses prédécesseurs Jack Lang et Audrey Azoulay ou avec des représentants du monde de la mode tels que Nicolas Ghesquière, Jean Paul Gaultier, Karl Scheufele et sa fille Caroline et Naomi Campbell.