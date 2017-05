Marion Cotillard somptueuse : La star continue de répandre sa beauté à Cannes

Comment briller sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour la prestigieuse soirée du 70e anniversaire lorsque l'on est déjà venue maintes et maintes fois sur la Croisette ? Pour Marion Cotillard, le défi est relevé sans grand mal. La star française de 41 ans éblouit les festivaliers et répand son charisme sans faillir à chacune de ses apparitions. Après avoir défendu le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, habillée d'une robe bustier noir au décolleté à lacets signée Jean Paul Gaultier Couture, elle est de retour sur les marches du palais habillée par une création Armani Privé.

La couleur bleu nuit et le design de sa robe sublime soulignent sa silhouette magnifique. L'heureuse maman de deux enfants – Louise, née au mois de mars dernier et Marcel, 6 ans – ne pouvait pas manquer cette somptueuse fête après avoir posé lors de la photo d'anniversaire du Festival, dans l'après-midi. On pouvait également l'admirer quelques jours plus tôt pour la soirée Chopard, étincelante dans une tenue Halpern.

Il faut dire que Cannes et Marion, c'est une grande histoire d'amour ! L'an dernier, elle était de la fête avec deux longs métrages : Juste la fin du monde et Mal de pierres, respectivement réalisés par Xavier Dolan et Nicole Garcia s'il vous plaît. Marion Cotillard a brillé en 2015 pour la présentation de Macbeth, oeuvre en compétition où elle partage la vedette avec le charismatique Michael Fassbender. Elle était aussi sur la Croisette pour défendre Le Petit Prince, film d'animation ambitieux dévoilé le 22 mai en grande pompe. En 2014, elle était l'héroïne des frères Dardenne avec Deux jours, une nuit, tandis que l'année précédente, la belle Marion défendait deux oeuvres : celle de son amoureux Guillaume Canet, Blood Ties, et The Immigrant, en compétition. Elle pouvait s'attendre à obtenir un prix d'interprétation en 2012 avec De rouille et d'os, mais rentrera bredouille avec le sourire, tandis qu'elle aurait dû se retrouver avec Léa Seydoux pour la présentation de Minuit à Paris en 2011, mais la naissance de son fils bousculera son agenda !